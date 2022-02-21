Готовим идеальный сливочный сыр Маскарпоне дома. Просто возьмите масло и молоко

Очень важно, чтобы молочные продукты были качественными и натуральными.

Ингредиенты:

Сливочное масло жирностью 82% - 80 г

Молоко жирностью 2,5% или 3,2% - 350 г

Лимонный сок - 1 десертная ложка (можно добавлять по 1 ч. л. - все зависит от ваших вкусов)

Сахар - 0,5 ч.л.

Соль - 1 щепотка

Пошаговое приготовление сыра

Нагрейте молоко и сливочное масло, но ни в коем случае не кипятите. Взбейте блендером до полной однородности в течение 4-5 минут.

Поставьте на маленький огонь. Добавьте сахар, соль, лимонный сок (лучше частями).

Важно не доводить массу до кипения. Как только увидите, что масса начинает створаживаться, снимайте с огня. Оставьте на 5 минут, чтобы сырная масса отделилась от сыворотки.

Дуршлаг выстелите 6-8 слоями марли, процедите массу. Оставьте на 4-5 часов, чтобы стекла все сыворотка. Домашний сливочный сыр готов.