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Йогурт без йогуртницы и закваски дома: просто смешайте два ингредиента

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Суббота 19 февраля 2022 07:22
Йогурт без йогуртницы и закваски дома: просто смешайте два ингредиента Скриншот: Йогурт дома без закваски
Автор: Светлана Мащенко

Приготовить вкусный домашний йогурт без закваски и даже йогуртницы, как оказалось, проще, чем может показаться. Для этого понадобится всего два ингредиента и несколько часов на сквашивание.

Как это сделать, рассказала блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

Молоко - 400-500 г

Йогурт густой или жидкий - 1-2 ст. л.

Пошаговое приготовление

  • Молоко прогрейте до очень теплого состояния (42-45 градусов), но не кипятите.
  • Добавьте в теплое молоко 1-2 ст. л. йогурта.
  • Перемешайте до однородности.
  • Накройте крышкой, укутайте полотенцем и оставьте в теплом месте на 6-8 часов, потом поставьте в холодильник.

Йогурт готов!

Важно помнить, что йогурт нельзя делать в металлической посуде. Зато подойдет стеклянная, керамическая или эмалированная.

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