Йогурт без йогуртницы и закваски дома: просто смешайте два ингредиента
Скриншот: Йогурт дома без закваски
Приготовить вкусный домашний йогурт без закваски и даже йогуртницы, как оказалось, проще, чем может показаться. Для этого понадобится всего два ингредиента и несколько часов на сквашивание.
Как это сделать, рассказала блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
Молоко - 400-500 г
Йогурт густой или жидкий - 1-2 ст. л.
Пошаговое приготовление
- Молоко прогрейте до очень теплого состояния (42-45 градусов), но не кипятите.
- Добавьте в теплое молоко 1-2 ст. л. йогурта.
- Перемешайте до однородности.
- Накройте крышкой, укутайте полотенцем и оставьте в теплом месте на 6-8 часов, потом поставьте в холодильник.
Йогурт готов!
Важно помнить, что йогурт нельзя делать в металлической посуде. Зато подойдет стеклянная, керамическая или эмалированная.
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