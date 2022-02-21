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Готуємо ідеальний вершковий сир Маскарпоне вдома. Просто візьміть масло і молоко

Автор: Світлана Мащенко

Італійський вершковий сир Маскарпоне використовується як для солодких так і для солоних страв, найвідомішим з яких є десерт з унікальним смаком - Тірамісу. Виявляється, приготувати сир вдома не так вже й складно. Для цього знадобиться тільки два базових інгредієнта - молоко і вершкове масло.

Як це зробити, розповіла блогер Alina FooDee.

Дуже важливо, щоб молочні продукти були якісними і натуральними.

Інгредієнт:

  • Вершкове масло жирністю 82% - 80 г
  • Молоко жирністю 2,5% або 3,2% - 350 г
  • Лимонний сік - 1 десертна ложка (можна додавати по 1 ч. л. - все залежить від ваших смаків)
  • Цукор - 0,5 ч. л.
  • Сіль - 1 щіпка

Покрокове приготування сиру

Нагрійте молоко і вершкове масло, але ні в якому разі не кип'ятіть. Збийте блендером до повної однорідності протягом 4-5 хвилин.

Поставте на маленький вогонь. Додайте цукор, сіль, лимонний сік (краще частинами).

Важливо не доводити масу до кипіння. Як тільки побачите, що маса починає зтворожуватися, знімайте з вогню. Залиште на 5 хвилин, щоб сирна маса відокремилася від сироватки.

Друшляк вистеліть 6-8 шарами марлі, процідіть масу. Залиште на 4-5 годин, щоб стекла все сироватка. Домашній вершковий сир готовий.

Раніше блогер також розповіла, як приготувати сир Філадельфія вдома.

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