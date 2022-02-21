Готуємо ідеальний вершковий сир Маскарпоне вдома. Просто візьміть масло і молоко

Італійський вершковий сир Маскарпоне використовується як для солодких так і для солоних страв, найвідомішим з яких є десерт з унікальним смаком - Тірамісу. Виявляється, приготувати сир вдома не так вже й складно. Для цього знадобиться тільки два базових інгредієнта - молоко і вершкове масло.
Як це зробити, розповіла блогер Alina FooDee.
Дуже важливо, щоб молочні продукти були якісними і натуральними.
Нагрійте молоко і вершкове масло, але ні в якому разі не кип'ятіть. Збийте блендером до повної однорідності протягом 4-5 хвилин.
Поставте на маленький вогонь. Додайте цукор, сіль, лимонний сік (краще частинами).
Важливо не доводити масу до кипіння. Як тільки побачите, що маса починає зтворожуватися, знімайте з вогню. Залиште на 5 хвилин, щоб сирна маса відокремилася від сироватки.
Друшляк вистеліть 6-8 шарами марлі, процідіть масу. Залиште на 4-5 годин, щоб стекла все сироватка. Домашній вершковий сир готовий.
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