Готовим халву своими руками в домашних условиях: легко и быстро

Ингредиенты:

Очищенные семечки подсолнечника – 400 г

Сахар - 200 г

Вода - 50 мл

Яйца - 1 белок

Сахарная пудра - ½ ч. ложки

Соль - щепотка

Фисташки, арахис, грецкие орехи - по вкусу

Способ приготовления

Семечки обжариваем на сухой сковороде на среднем огне и отправляем в блендер. Перемалываем до состояния однородной пасты. Пасту выкладываем в миску.

Берем сахар в небольшую алюминиевую кастрюлю, смешиваем с водой и варим сироп. Даем закипеть и убавляем огонь. Варим сироп 20 минут. Чтобы проверить готовность сиропа, нужно окунуть в него вилку, а потом подуть - если выдуваются шары, то сироп уже готов.

Белок одного яйца смешиваем с щепоткой соли и ½ ч. ложки сахарной пудры. Взбиваем миксером до появления белой пушистой пены. Пена должна быть густая - чтобы не выпадала из миски.

При включенном миксере в миске с белками начинаем потихоньку вливать сахарный сироп и взбиваем всем вместе. Потом эту смесь отправляем к пасте из семечек и хорошо вымешиваем.

Если вы хотите халву с добавлением орехов, то мелко нарубите зерна и добавьте их в полученную смесь.

Получившуюся массу выкладываем в форму и равномерно по ней распределяем. Форму нужно застелить специальной бумагой для выпечки. Халву отправляем в прохладное место до полного застывания. А потом просто режем на порции ножом.