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Готуємо халву своїми руками в домашніх умовах: легко і швидко

Фото: Як приготувати халву в домашніх умовах (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Приготувати халву своїми руками не так вже й складно. І для неї потрібні найпростіші інгредієнти. Витратити на приготування халви потрібно близько пів години, але у вас вийдуть відмінні солодощі, від яких діти будуть в захваті.

Як приготувати халву в домашніх умовах – читайте в матеріалі нижче.

Інгредієнти:

Очищене насіння соняшнику - 400 г

Цукор - 200 г

Вода - 50 мл

Яйця - 1 білок

Цукрова пудра - ½ ч. ложки

Сіль - щіпка

Фісташки, арахіс, волоські горіхи - на смак

Спосіб приготування

Насіння обсмажуємо на сухій сковороді на середньому вогні та відправляємо в блендер. Перемелюємо до стану однорідної пасти. Пасту викладаємо в миску.

Беремо цукор в невелику алюмінієву каструлю, змішуємо з водою і варимо сироп. Даємо закипіти та зменшуємо вогонь. Варимо сироп 20 хвилин. Щоб перевірити готовність сиропу, потрібно занурити в нього вилку, а потім подути – якщо видуваються кулі, то сироп вже готовий.

Білок одного яйця змішуємо з дрібкою солі та ½ ч.ложки цукрової пудри. Збиваємо міксером до появи білої пухнастої піни. Піна повинна бути густа – щоб не випадала з миски.

При включеному міксері в мисці з білками починаємо потихеньку вливати цукровий сироп і збиваємо всім разом. Потім цю суміш відправляємо до пасти з насіння і добре вимішуємо.

Якщо ви хочете халву з додаванням горіхів, то дрібно нарубати зерна і додайте їх в отриману суміш.

Отриману масу викладаємо у форму і рівномірно по ній розподіляємо. Форму потрібно застелити спеціальним папером для випічки. Халву відправляємо в прохолодне місце до повного застигання. А потім просто ріжемо на порції ножем.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як можна самостійно приготувати вдома згущене молоко.

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