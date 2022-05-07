Готуємо халву своїми руками в домашніх умовах: легко і швидко

Інгредієнти:

Очищене насіння соняшнику - 400 г

Цукор - 200 г

Вода - 50 мл

Яйця - 1 білок

Цукрова пудра - ½ ч. ложки

Сіль - щіпка

Фісташки, арахіс, волоські горіхи - на смак

Спосіб приготування

Насіння обсмажуємо на сухій сковороді на середньому вогні та відправляємо в блендер. Перемелюємо до стану однорідної пасти. Пасту викладаємо в миску.

Беремо цукор в невелику алюмінієву каструлю, змішуємо з водою і варимо сироп. Даємо закипіти та зменшуємо вогонь. Варимо сироп 20 хвилин. Щоб перевірити готовність сиропу, потрібно занурити в нього вилку, а потім подути – якщо видуваються кулі, то сироп вже готовий.

Білок одного яйця змішуємо з дрібкою солі та ½ ч.ложки цукрової пудри. Збиваємо міксером до появи білої пухнастої піни. Піна повинна бути густа – щоб не випадала з миски.

При включеному міксері в мисці з білками починаємо потихеньку вливати цукровий сироп і збиваємо всім разом. Потім цю суміш відправляємо до пасти з насіння і добре вимішуємо.

Якщо ви хочете халву з додаванням горіхів, то дрібно нарубати зерна і додайте їх в отриману суміш.

Отриману масу викладаємо у форму і рівномірно по ній розподіляємо. Форму потрібно застелити спеціальним папером для випічки. Халву відправляємо в прохолодне місце до повного застигання. А потім просто ріжемо на порції ножем.