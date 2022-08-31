Готовим хачапури с сыром за 10 минут: рецепт известного кулинара

Порадуйте своих близких выпечкой с сыром. Для этого можете приготовить ленивый хачапури всего за 10 минут!
Рецептом поделилась известный кулинар Лиза Глинская на своей странице в Instagram.
Натрите сыр на терке. Потом добавьте к молоку яйцо, муку и соль. Добавьте в массу натертый сыр и перемешайте. Разогрейте сковороду, добавьте немного масла и обжарьте с обеих сторон. Накройте крышкой.
Этого количества теста будет достаточно для 2-х хачапури. Приятного аппетита!
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