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Готуємо хачапурі з сиром за 10 хвилин: рецепт відомого кулінара

Хачапурі з сиром приготувати вдома легко (pixabay.con)
Автор: Людмила Жукова

Порадуйте своїх близьких випічкою з сиром. Для цього можете приготувати лінивий хачапурі всього за 10 хвилин!

Рецептом поділилася відомий кулінар Ліза Глинська на своїй сторінці в Instagram.

Вам знадобляться такі продукти

  • 150 г борошна (1 склянка)
  • 1 яйце
  • 250 мл молока (1 склянка)
  • 200 г сиру "Сулугуні"
  • сіль
  • вершкове масло

Покроковий рецепт приготування

Натріть сир на тертці. Потім додайте до молока яйце, борошно і сіль. Додайте в масу натертий сир і перемішайте. Розігрійте сковороду, додайте трохи олії і обсмажте з обох сторін. Накрийте кришкою.

Цієї кількості тесту буде достатньо для 2-х хачапурі. Смачного!

Як ми писали раніше, Глинська представила рецепт приголомшливого рецепта Брауні.

Також повідомлялося, як зробити домашній твердий сир"з дірочками".

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