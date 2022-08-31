Готуємо хачапурі з сиром за 10 хвилин: рецепт відомого кулінара

Порадуйте своїх близьких випічкою з сиром. Для цього можете приготувати лінивий хачапурі всього за 10 хвилин!

Рецептом поділилася відомий кулінар Ліза Глинська на своїй сторінці в Instagram.

Вам знадобляться такі продукти

150 г борошна (1 склянка)

1 яйце

250 мл молока (1 склянка)

200 г сиру "Сулугуні"

сіль

вершкове масло

Покроковий рецепт приготування

Натріть сир на тертці. Потім додайте до молока яйце, борошно і сіль. Додайте в масу натертий сир і перемішайте. Розігрійте сковороду, додайте трохи олії і обсмажте з обох сторін. Накрийте кришкою.

Цієї кількості тесту буде достатньо для 2-х хачапурі. Смачного!