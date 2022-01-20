Готовим гречку по-новому: этот простой и оригинальный рецепт понравится всем

Многие люди любят есть гречку, ведь она имеет много преимуществ и является замечательным вкусным гарниром. Однако, обычная вареная крупа часто приедается, поэтому стоит приготовить ее по новому рецепту.

Так, такое блюдо можно быстро и вкусно приготовить на обед или ужин. Этот рецепт необычен путем сочетания фарша и гречневой крупы. Ваше блюдо будет особенным и понравится всем.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

гречневая крупа;

фарш - 500 г;

морковь - 1 шт;

лук - 1 шт;

помидоры - 2 шт;

томатная паста - 1 ч. л;

соль, перец, хмели-сунели, паприка;

сливочное масло и растительное масло.

Способ приготовления:

Сначала фарш нужно обжарить с луком и морковью. Затем добавьте томатную пасту, очищенные помидоры и специи.

После этого промойте и добавьте гречку и обжарьте ее несколько минут.

Залейте кипятком, накройте крышкой и готовьте до готовности – примерно 10-15 минут.

В конце по вкусу можете добавить зелень.