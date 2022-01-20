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Готовим гречку по-новому: этот простой и оригинальный рецепт понравится всем

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Четверг 20 января 2022 07:01
Готовим гречку по-новому: этот простой и оригинальный рецепт понравится всем Как приготовить гречку по-новому (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Многие люди любят есть гречку, ведь она имеет много преимуществ и является замечательным вкусным гарниром. Однако, обычная вареная крупа часто приедается, поэтому стоит приготовить ее по новому рецепту.

Рецептом гречки по-купечески поделилась фудблогерка "inssstabella" в Instagram.

Так, такое блюдо можно быстро и вкусно приготовить на обед или ужин. Этот рецепт необычен путем сочетания фарша и гречневой крупы. Ваше блюдо будет особенным и понравится всем.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • гречневая крупа;
  • фарш - 500 г;
  • морковь - 1 шт;
  • лук - 1 шт;
  • помидоры - 2 шт;
  • томатная паста - 1 ч. л;
  • соль, перец, хмели-сунели, паприка;
  • сливочное масло и растительное масло.

Способ приготовления:

Сначала фарш нужно обжарить с луком и морковью. Затем добавьте томатную пасту, очищенные помидоры и специи.

После этого промойте и добавьте гречку и обжарьте ее несколько минут.

Залейте кипятком, накройте крышкой и готовьте до готовности – примерно 10-15 минут.

В конце по вкусу можете добавить зелень.

Ранее мы сообщали, что врачи выяснили, когда употребление гречки бывает вредным.

Также мы писали, как из гречки приготовить вкусный и полезный десерт.

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