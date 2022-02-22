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Готовим домашнюю арахисовую пасту из трех ингредиентов: дети будут в восторге

Автор: Татьяна Самарук

На завтрак дети обожают есть блины с арахисовой пастой. А домашний такой продукт станет отличным заменителем магазинного продукта.

Об этом пишет 5-Minute Crafts.

Для приготовления домашней арахисовой пасты нужны следующие ингредиенты:

  • 900 граммов арахиса;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 8 – 10 сухих фиников.

Способ приготовления:

Сначала нужно выпекать арахис при температуре 210 градусов, примерно 10 минут. Далее положить его в кухонный комбайн и измельчить. Отложите несколько ложек молотого арахиса.

Как приготовить арахисовую пасту (5minutecrafts)

Продолжайте измельчать еще несколько минут, пока арахис не станет похожим по консистенции к тесту. К арахису добавьте соль и сушеные финики.

Как приготовить арахисовую пасту (5minutecrafts)

После этого смешайте все ингредиенты и добавьте молотый арахис, который вы отложили ранее. Если вы хотите получить более жидкую консистенцию, то перемешайте еще несколько минут.

Как приготовить арахисовую пасту (5minutecrafts)

Арахисовую пасту нужно хранить в стеклянной банке с герметичной крышкой и в холодильнике. Употребить ее нужно в течение нескольких недель.

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