Готовим домашнюю арахисовую пасту из трех ингредиентов: дети будут в восторге

На завтрак дети обожают есть блины с арахисовой пастой. А домашний такой продукт станет отличным заменителем магазинного продукта.
Об этом пишет 5-Minute Crafts.
Для приготовления домашней арахисовой пасты нужны следующие ингредиенты:
Способ приготовления:
Сначала нужно выпекать арахис при температуре 210 градусов, примерно 10 минут. Далее положить его в кухонный комбайн и измельчить. Отложите несколько ложек молотого арахиса.
Как приготовить арахисовую пасту (5minutecrafts)
Продолжайте измельчать еще несколько минут, пока арахис не станет похожим по консистенции к тесту. К арахису добавьте соль и сушеные финики.
После этого смешайте все ингредиенты и добавьте молотый арахис, который вы отложили ранее. Если вы хотите получить более жидкую консистенцию, то перемешайте еще несколько минут.
Арахисовую пасту нужно хранить в стеклянной банке с герметичной крышкой и в холодильнике. Употребить ее нужно в течение нескольких недель.
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