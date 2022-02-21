Приготовьте десерт родом из детства: рецепт вкуснейших трубочек со сгущенкой
Вкус вафельных трубочек со сгущенкой - не перепутать ни с чем. Этот десерт легко приготовить дома.
В нашем материале читайте пошаговый рецепт приготовления лакомства, которое родом из детства.
Вам понадобятся
- Яйца - 4 шт
- Сгущенка вареная - 1 банка
- Масло сливочное - 1 пачка (200 г)
- Сахар - 1 стакан
- Мука - 2 стакана
- Масло подсолнечное.
Пошаговый рецепт приготовления
В миске взбейте яйца с помощью миксера. Затем, продолжая взбивать, влейте растопленное сливочное масло. Следом добавьте сахар и муку. Тесто должно получиться достаточно жидким, как консистенция кефира. Поверхность вафельницы смажьте подсолнечным маслом и разогрейте до нужной температуры. Выпекайте вафли согласно инструкции. После этого сверните их в трубочку и добавьте туда предварительно сваренную сгущенку.
Также по желанию в начинку вы можете добавить дробленые орехи. Десерт готов. Приятного аппетита!
Рецепт трубочек со сгущенкой (фото: photorecept.ru)
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