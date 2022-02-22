Готуємо домашню арахісову пасту з трьох інгредієнтів: діти будуть в захваті

Для приготування домашньої арахісової пасти потрібні такі інгредієнти:

900 грамів арахісу;

1 чайна ложка солі;

8 – 10 сухих фініків.

Спосіб приготування:



Спочатку потрібно випікати арахіс за температури 210 градусів, приблизно 10 хвилин. Далі покласти його у кухонний комбайн і подрібнити. Відкладіть кілька ложок меленого арахісу.

Як приготувати арахісову пасту (5minutecrafts)

Продовжуйте подрібнювати ще кілька хвилин, поки арахіс не стане схожим за консистенцією до тіста. До арахісу додайте сіль і сушені фініки.

Як приготувати арахісову пасту (5minutecrafts)

Після цього змішайте всі інгредієнти та додайте мелений арахіс, який ви відклали раніше. Якщо ви хочете отримати більш рідку консистенцію, то перемішайте ще кілька хвилин.

Як приготувати арахісову пасту (5minutecrafts)

Арахісову пасту потрібно зберігати в скляній банці з герметичною кришкою та в холодильнику. Спожити її потрібно впродовж кількох тижнів.