Как приготовить сахарный пирог по особой технологии: понравится всей семье

Сладкая и ароматная выпечка - это то, что нужно для хорошего настроения. Незабываемым станет сахарный пирог, который готовится по особой технологии. Десерт идеально подойдет для чаепития со всей семьей.

Отметим, что тесто для десерта должно постоять в несколько этапов, ведь только тогда оно будет действительно мягким и с хрустящей корочкой.

Для приготовления потребуется следующие ингредиенты:

мука - 250 г;

молоко - 100 г;

сливочное масло мягкое - 100 г;

яйцо - 2 шт;

сахар - 1 ч. л;

соль - щепотка;

дрожжи прессованные - 10 г (сухие 3);

цедра любая;

ваниль;

Для штрейзеля требуется:

холодное сливочное масло - 50 г;

сахар - 150 г;

сливки любой жирности - 200 г.

Способ приготовления:

Сначала замесите тесто на теплом молоке из указанных ингредиентов. Оно должно получиться очень мягким и липким. После этого оставьте его в теплом месте на 1 час.

Далее смажьте руки маслом и разделите тесто по всей поверхности формы и оставьте 20-30 минут.

Для приготовления штрейзеля возьмите очень холодное сливочное масло и перетрите его с сахаром в крошку.

Затем в основе из теста сделайте углубление до дна и посыпьте сверху штрейзелем.

Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов. Когда пирог будет готов, то залейте сливками и поставьте в духовку еще на 10 минут.

Десерт можно пробовать в теплом, и в холодном виде.

Рецепт сахарного пирога (instagram.com/elena_bronislavovna)