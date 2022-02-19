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Как приготовить сахарный пирог по особой технологии: понравится всей семье

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Суббота 19 февраля 2022 20:25
Как приготовить сахарный пирог по особой технологии: понравится всей семье Рецепт сахарного пирога (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Сладкая и ароматная выпечка - это то, что нужно для хорошего настроения. Незабываемым станет сахарный пирог, который готовится по особой технологии. Десерт идеально подойдет для чаепития со всей семьей.

Рецептом приготовления поделились на странице "elena_bronislavovna" в Instagram.

Отметим, что тесто для десерта должно постоять в несколько этапов, ведь только тогда оно будет действительно мягким и с хрустящей корочкой.

Для приготовления потребуется следующие ингредиенты:

  • мука - 250 г;
  • молоко - 100 г;
  • сливочное масло мягкое - 100 г;
  • яйцо - 2 шт;
  • сахар - 1 ч. л;
  • соль - щепотка;
  • дрожжи прессованные - 10 г (сухие 3);
  • цедра любая;
  • ваниль;

Для штрейзеля требуется:

  • холодное сливочное масло - 50 г;
  • сахар - 150 г;
  • сливки любой жирности - 200 г.

Способ приготовления:

Сначала замесите тесто на теплом молоке из указанных ингредиентов. Оно должно получиться очень мягким и липким. После этого оставьте его в теплом месте на 1 час.

Далее смажьте руки маслом и разделите тесто по всей поверхности формы и оставьте 20-30 минут.

Для приготовления штрейзеля возьмите очень холодное сливочное масло и перетрите его с сахаром в крошку.

Затем в основе из теста сделайте углубление до дна и посыпьте сверху штрейзелем.

Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов. Когда пирог будет готов, то залейте сливками и поставьте в духовку еще на 10 минут.

Десерт можно пробовать в теплом, и в холодном виде.

Как приготовить сахарный пирог по особой технологии: понравится всей семьеКак приготовить сахарный пирог по особой технологии: понравится всей семьеКак приготовить сахарный пирог по особой технологии: понравится всей семьеРецепт сахарного пирога (instagram.com/elena_bronislavovna)

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