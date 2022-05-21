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Готовим домашний зефир из натуральных продуктов: дети будут в восторге

Рецепт приготовления зефира (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Одним из самых любимых десертов детей является зефир. Он очень вкусный и воздушный. В магазинном таком продукте много красителей и консервантов. Поэтому лучше его приготовить дома.

Рецептом приготовления поделилась кулинарка Екатерина (kate.nora.blog) в Instagram.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • яблоки - 5-6 шт;
  • сахар - 100 г;
  • белок - 1 шт.

Для сиропа:

  • агар-агар - 5 г;
  • вода - 75 г;
  • сахар - 200 г.

Способ приготовления:

Для пюре нужно очистить кожуру и порезать. После этого переложите его в кастрюлю, добавьте немного воды и варите на небольшом огне под крышкой.

Когда яблоки станут по консистенции в качестве пюре, достаньте их и взбейте блендером. Далее протрите через сито, чтобы не было косточек и кожуры.

Кулинарка говорит, что к готовой смеси необходимо добавить сахар и нагреть массу до полного его растворения. Пюре нужно охладить и добавить 1 белок, взбить миксером на максимальной скорости.

Для сиропа залейте в кастрюлю агар-агар водой, перемешайте, добавьте сахар и варите, постоянно помешивая, чтобы не пригорели. Смесь доведите до кипения и варите, помешивая, еще 5 минут - до состояния, когда жидкость на лопатке не станет густой.

В пюре влейте сироп и взбивайте до увеличения вдвое. Готовой массой наполните кондитерский мешок с насадкой и отсадите зефир на пекарской бумаге.

Продукт оставьте для подсыхания примерно на 7 часов (на ночь). Готовые половинки склейте между собой и посыпьте сахарной пудрой.

Рецепт приготовления зефира (freepik)

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