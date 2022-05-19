Торт без выпечки за 10 минут: самые простые ингредиенты и никакого взбивания

Торты без выпечки - отличный способ и время сэкономить, и вкусным побаловать и себя и свою семью. Готовятся они быстро, а съедаются еще быстрее.

Ингредиенты:

Сметана жирностью 20% и выше - 500 г

Бананы спелые - 500 г

Пряники без начинки - 350 г (должны быть свежими)

Сахар - 50 г (по вкусу)

Ванильный сахар - 10 г

Пошаговое приготовление

Смешайте сметану с сахаром и ванильным сахаром.

Бананы нарежьте кольцами шириной около сантиметра. Если пряники большие, разрежьте их вдоль, чтобы они хорошо пропитались.

Возьмите любую форму или миску. Выстелите ее пищевой пленкой, целлофаном или пергаментом.

Щедро обмакивайте каждый пряник в сметану и так выложите первый слой. Затем - слой бананов. Сверху снова слой пряников и еще слой бананов. Покройте оставшейся сметаной.

Дать торту пропитаться 6-8 часов.