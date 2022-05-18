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Простой рецепт мороженого "замороженный сок": дети будут в восторге

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Среда 18 мая 2022 17:19
Простой рецепт мороженого "замороженный сок": дети будут в восторге Как приготовить мороженое (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Совсем скоро наступит лето и пора вкусного мороженого. Одним из любимых детей есть замороженный сок. Его легко можно приготовить дома.

Рецептом приготовления поделились на сайте shuba.life.

Для фруктового замороженного сока на 4 порции потребуется:

  • клубника (или другой фрукт) - 400 г;
  • сахар - 2 ст. л;
  • вода - 150 г;
  • сок лимонный - 2 ч. л.

Пошаговая инструкция:

Сначала в небольшой кастрюле нужно нагреть воду и растворить в ней сахар, а затем добавить лимонный сок.

После этого клубнику следует хорошо промыть и очистить, раздавить в пюре. Далее добавьте в клубнику сахарный сироп.

Вылейте смесь в формы для мороженого и поставьте в морозилку на 1 час. Отметим, если у вас нет формы для мороженого, вы можете воспользоваться пластиковым стаканчиком.

Дальше в немного подмерзшее мороженое нужно вставить деревянные палочки и поставьте в морозилку на 2-3 часа.

Отметим, если мороженое сложно извлечь из формы после застывания, можно опустить формочки в горячую воду на несколько секунд. Однако это стоит делать очень быстро.

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