Простой рецепт мороженого "замороженный сок": дети будут в восторге
Совсем скоро наступит лето и пора вкусного мороженого. Одним из любимых детей есть замороженный сок. Его легко можно приготовить дома.
Рецептом приготовления поделились на сайте shuba.life.
Для фруктового замороженного сока на 4 порции потребуется:
- клубника (или другой фрукт) - 400 г;
- сахар - 2 ст. л;
- вода - 150 г;
- сок лимонный - 2 ч. л.
Пошаговая инструкция:
Сначала в небольшой кастрюле нужно нагреть воду и растворить в ней сахар, а затем добавить лимонный сок.
После этого клубнику следует хорошо промыть и очистить, раздавить в пюре. Далее добавьте в клубнику сахарный сироп.
Вылейте смесь в формы для мороженого и поставьте в морозилку на 1 час. Отметим, если у вас нет формы для мороженого, вы можете воспользоваться пластиковым стаканчиком.
Дальше в немного подмерзшее мороженое нужно вставить деревянные палочки и поставьте в морозилку на 2-3 часа.
Отметим, если мороженое сложно извлечь из формы после застывания, можно опустить формочки в горячую воду на несколько секунд. Однако это стоит делать очень быстро.
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