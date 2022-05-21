Готуємо домашній зефір із натуральних продуктів: діти будуть в захваті

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

яблука - 5-6 шт;

цукор - 100 г;

білок - 1 шт.

Для сиропу:

агар-агар - 5 г;

вода - 75 г;

цукор - 200 г.

Спосіб приготування:

Для пюре потрібно очистити шкірку та порізати. Після цього перекладіть його у каструлю, додайте трохи води та варіть на невеликому вогні під кришкою.

Коли яблука стануть по консистенції як пюре, дістаньте їх та збийте блендером. Далі протріть через сито, щоб не було кісточок та шкірки.

Кулінарка каже, що до готової суміші необхідно додати цукор і нагріти масу до повного його розчинення. Пюре потрібно охолодити та додати 1 білок, збити міксером на максимальній швидкості.

Для сиропу залийте в каструлю агар-агар водою, перемішайте, додайте цукор і варіть, постійно помішуючи, щоб не пригоріли. Суміш доведіть до кипіння та варіть, помішуючи, ще 5 хвилин - до стану, коли рідина на лопатці не стане густою.

В пюре влийте сироп і збивайте до збільшення вдвічі. Готовою масою наповніть кондитерський мішок із насадкою та відсадіть зефір на пекарському папері.

Продукт залишіть для підсихання приблизно на 7 годин (на ніч). Готові половинки склейте між собою та посипте цукровою пудрою.

Рецепт приготування зефіру (freepik)