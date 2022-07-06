Готовим быстрые маринованные огурцы: рецепт от известного кулинара

Лето - это сезон огурцов. Побаловать себя солениями сможет каждый, приготовив дома маринованную закуску.
Рецептом огурцов поделился известный украинский кулинар Валерий Пономарь.
Приготовить огурцы не составит вам труба, они делаются очень просто!
Старайтесь выбирать негорькие огурчики небольшого размера. За час до приготовления помойте огурцы, и залейте холодной водой со льдом на час.
Смешайте все ингредиенты и хорошо перемешайте, отправьте в холодильник в герметичной посуде на 2 часа. После этого закуска готова к употреблению.
Приятного аппетита!
Напомним, перед этим мы рассказывали, какие ошибки при засолке огурцов могут испортить закуску.
А также описывали, как приготовить малосольные огурцы, которые будут готовы уже через 12 часов.