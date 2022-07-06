Готовим быстрые маринованные огурцы: рецепт от известного кулинара

Лето - это сезон огурцов. Побаловать себя солениями сможет каждый, приготовив дома маринованную закуску.

Вам понадобятся

Огурцы 500 гр

Укроп пучок

Петрушка пучок

Чеснок 3 зубка

Острый перец 1/2 шт

Лимонный сок 1/2 шт

Мед 2 ч.л

Соль щепотка

Кунжутное масло 2 ст.л

Пошаговый рецепт приготовления

Приготовить огурцы не составит вам труба, они делаются очень просто!

Старайтесь выбирать негорькие огурчики небольшого размера. За час до приготовления помойте огурцы, и залейте холодной водой со льдом на час.

Смешайте все ингредиенты и хорошо перемешайте, отправьте в холодильник в герметичной посуде на 2 часа. После этого закуска готова к употреблению.



Приятного аппетита!