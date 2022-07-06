UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Готовим быстрые маринованные огурцы: рецепт от известного кулинара

Фото: Рецепт маринованных огурцов (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Лето - это сезон огурцов. Побаловать себя солениями сможет каждый, приготовив дома маринованную закуску.

Рецептом огурцов поделился известный украинский кулинар Валерий Пономарь.

Вам понадобятся

  • Огурцы 500 гр
  • Укроп пучок
  • Петрушка пучок
  • Чеснок 3 зубка
  • Острый перец 1/2 шт
  • Лимонный сок 1/2 шт
  • Мед 2 ч.л
  • Соль щепотка
  • Кунжутное масло 2 ст.л

Пошаговый рецепт приготовления

Приготовить огурцы не составит вам труба, они делаются очень просто!

Старайтесь выбирать негорькие огурчики небольшого размера. За час до приготовления помойте огурцы, и залейте холодной водой со льдом на час.
Смешайте все ингредиенты и хорошо перемешайте, отправьте в холодильник в герметичной посуде на 2 часа. После этого закуска готова к употреблению.

Приятного аппетита!

Напомним, перед этим мы рассказывали, какие ошибки при засолке огурцов могут испортить закуску.

А также описывали, как приготовить малосольные огурцы, которые будут готовы уже через 12 часов.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт