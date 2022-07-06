Готуємо швидкі мариновані огірки: рецепт від відомого кулінара

Літо - це сезон огірків. Побалувати себе соліннями зможе кожен, приготувавши вдома мариновану закуску.
Рецептом огірків поділився відомий український кулінар Валерій Пономарь.
Приготувати огірки не складе вам труднощів, вони робляться дуже просто!
Намагайтеся вибирати негіркі огірочки невеликого розміру. За годину до приготування помийте огірки, і залийте холодною водою з льодом на годину.
Змішайте всі інгредієнти і добре перемішайте, відправте в холодильник в герметичному посуді на 2 години. Після цього закуска готова до вживання.
Смачного!
Нагадаємо, перед цим ми розповідали, які помилки при засолюванні огірків можуть зіпсувати закуску.
А також описували, як приготувати малосольні огірки, які будуть готові вже через 12 годин.