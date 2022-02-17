Готуємо бринзу в домашніх умовах: потрібно 4 інгредієнти

Бринза – солонуватий та ніжний сир. Зазвичай, його додають в салати або випічку. Такий сир у магазині коштує чималі гроші, але його можна приготувати в домашніх умовах.

Ідея приготування сиру поділились на сторінці "foody_clubs" в Instagram.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

молоко домашнє;

оцет 9% - 6 ст.л;

вода - 6 ст.л;

сіль - до свого смаку.

Спосіб приготування:

Якщо молоко жирне, то попередньо зніміть з нього вершки. Зазначимо, що потім їх можна додавати в каву.

Молоко доведіть до кипіння, остудіть та зніміть вершки.

Потім молоко довести майже до кипіння, але не кип'ятити. Далі влийте оцет з водою та помішуйте.

Сироватку злийте, а масу перекладіть на друшляк.

Зверху покладіть плоску тарілку і вантаж та залишіть приблизно на 20 хвилин.

Також у сироватку додайте сіль і залишіть бринзу на 5 годин у солоній сироватці.

Бринзу зберігти можна в рідині або просто в пакеті.