Готуємо бринзу в домашніх умовах: потрібно 4 інгредієнти
Бринза – солонуватий та ніжний сир. Зазвичай, його додають в салати або випічку. Такий сир у магазині коштує чималі гроші, але його можна приготувати в домашніх умовах.
Ідея приготування сиру поділились на сторінці "foody_clubs" в Instagram.
Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:
- молоко домашнє;
- оцет 9% - 6 ст.л;
- вода - 6 ст.л;
- сіль - до свого смаку.
Спосіб приготування:
Якщо молоко жирне, то попередньо зніміть з нього вершки. Зазначимо, що потім їх можна додавати в каву.
Молоко доведіть до кипіння, остудіть та зніміть вершки.
Потім молоко довести майже до кипіння, але не кип'ятити. Далі влийте оцет з водою та помішуйте.
Сироватку злийте, а масу перекладіть на друшляк.
Зверху покладіть плоску тарілку і вантаж та залишіть приблизно на 20 хвилин.
Також у сироватку додайте сіль і залишіть бринзу на 5 годин у солоній сироватці.
Бринзу зберігти можна в рідині або просто в пакеті.
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