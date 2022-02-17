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Готуємо бринзу в домашніх умовах: потрібно 4 інгредієнти

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Четвер 17 лютого 2022 21:55
Готуємо бринзу в домашніх умовах: потрібно 4 інгредієнти Рецепт сиру бринза (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Бринза – солонуватий та ніжний сир. Зазвичай, його додають в салати або випічку. Такий сир у магазині коштує чималі гроші, але його можна приготувати в домашніх умовах.

Ідея приготування сиру поділились на сторінці "foody_clubs" в Instagram.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

  • молоко домашнє;
  • оцет 9% - 6 ст.л;
  • вода - 6 ст.л;
  • сіль - до свого смаку.

Спосіб приготування:

Якщо молоко жирне, то попередньо зніміть з нього вершки. Зазначимо, що потім їх можна додавати в каву.

Молоко доведіть до кипіння, остудіть та зніміть вершки.

Потім молоко довести майже до кипіння, але не кип'ятити. Далі влийте оцет з водою та помішуйте.

Сироватку злийте, а масу перекладіть на друшляк.

Зверху покладіть плоску тарілку і вантаж та залишіть приблизно на 20 хвилин.

Також у сироватку додайте сіль і залишіть бринзу на 5 годин у солоній сироватці.

Бринзу зберігти можна в рідині або просто в пакеті.

Раніше ми повідомляли, з чого приготувати густий плавлений сир.

Також ми писали, як в домашніх умовах приготувати сир Філадельфія.

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