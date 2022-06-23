Готовим блинчики на кипятке для любой начинки: вы влюбитесь в этот рецепт
Четверг 23 июня 2022 08:00
Скриншот: заварные тонкие блины по рецепту Лилии Цвит
Все любят тонкие блины за их универсальность, ведь завернуть в них можно любую начинку. Если вы еще не имеете своего любимого рецепта, попробуйте приготовить их на основе заварного теста. Вам точно понравится!
Рецептом поделилась
популярная украинская кулинар Лилия Цвит.
Ингредиенты на 30-40 шт.:
яйца - 3 шт.
сахар - 50 г
соль - 1/4 ч. л.
молоко - 500 мл
крахмал - 20 г
мука - 300 г
масло - 50 мл
кипяток - 200 мл
Пошаговое приготовление:
Нам понадобится глубокая посуда, в которую отправим 3 разбитых яйца.
Далее добавляем 2 столовые ложки сахара, 1/4 чайной ложки соли
Далее взбиваем смесь пока сахар не растворится. Взбивать следует не дольше 2 минут.
Постепенно добавляем молоко и еще раз все хорошенько перемешиваем.
Следующим добавляем крахмал и муку.
Замешиваем на низких оборотах до однородной консистенции.
Добавляем немного масла и снова перемешиваем. Должно получиться жидкое однородное тесто.
Вновь начинаем месить миксером тесто и постепенно выливаем кипяток, так чтобы тесто равномерно заварилось.
Оставляем тесто на 30 минут, чтобы оно остыло и можно готовить!