Готуємо млинці на окропі для будь-якої начинки: ви закохаєтеся в цей рецепт

Всі люблять тонкі млинці за їхню універсальність, адже завернути в них можна будь-яку начинку. Якщо ви ще не маєте свого улюбленого рецепту, спробуйте приготувати їх на основі заварного тіста. Вам точно сподобається!
Рецептом поділилася популярна українська кулінарка Лілія Цвіт.
Інгредієнти на 30-40 шт.:
яйця - 3 шт.
цукор - 50 г
сіль - 1/4 ч. л.
молоко - 500 мл
крохмаль - 20 г
борошно - 300 г
олія - 50 мл
окріп - 200 мл
Покрокове приготування:
Нам знадобиться глибокий посуд, у який відправимо 3 розбиті яйця.
Далі додаємо 2 столові ложки цукру, 1/4 чайної ложки солі
Збиваємо суміш, поки цукор не розчиниться. Збивати слід не довше 2 хвилин.
Далі поступово додаємо молоко та ще раз все добряче перемішуємо.
Наступним додаємо крохмаль та борошно.
Замішуємо на низьких обертах до однорідної консистенції.
Додаємо трохи олії та знову перемішуємо. Має вийти рідке однорідне тісто.
Знов починаємо місити міксером тісто та поступово виливаємо окріп, так щоб тісто рівномірно заварилось.
Залишаємо тісто на 30 хвилин, щоб воно охолонуло і можна готувати!