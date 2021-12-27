Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 3 - настоящие украинские пампухи

Ингредиенты для пампушек:

1 кг муки,

50 г дрожжей,

0,5 стакана сахара.

200 г вишневого или розового варенья для начинки.

Пошаговое приготовление блюда

Растворите водой половину муки и дрожжей до однородной массы с консистенцией домашней сметаны. Поставьте в тепло. Когда тесто подойдет, замесите его, добавляя остальную муку, соль и сахар. Снова поставьте в тепло.

Когда тесто подрастет, выложите его часть на посыпанную мукой доску и скачайте корж толщиной 1 см.

До половины коржа стаканом обозначьте круги. В центре каждого круга положите варенье без сиропа, накройте второй половиной коржа и стаканом вырежьте пампушки. Сложите их на посыпанную мукой доску и накройте. Так же сделайте пончики из остального теста и все вместе поставьте в теплое место, чтобы подошли.

Жарить пончики надо в подсолнечном масле. Следите, чтобы жир не очень кипел, потому что при быстром жарке пампушки внутри могут остаться сырыми.

Готовые пампухи можно посыпать сахарной пудрой, а подавать лучше с узваром.

Фото: примерный вид ваших пампушек (smakotainfo, olx)

Это важно: на ужин нельзя опаздывать, а начинался он после появления в небе первой звезды, собирая за столом большую семью.

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