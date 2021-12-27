Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 3 - справжні українські пампухи

Інгредієнти для пампухів:

1 кг борошна,

50 г дріжджів,

0,5 склянки цукру.

200 г вишневого або трояндового варення для начинки.

Покрокове приготування страви

Розчиніть водою половину муки і дріжджів до однорідної маси з консистенцією домашньої сметани. Поставте в тепло. Коли тісто підійде, замісіть його, додаючи решту муки, сіль і цукор. Знову поставте в тепло.

Коли тісто підросте, викладіть його частину на посипану борошном дошку і викачайте корж завтовшки 1 см.

До половини коржа склянкою позначте кола. В центрі кожного кола покладіть варення без сиропу, накрийте другою половиною коржа і склянкою виріжте пампушки. Складіть їх на посипану борошном дошку і накрийте. Так само зробіть пампушки з решти тіста і всі разом поставте у тепле місце, щоб підійшли.

Смажити пампушки треба в соняшниковій олії. Стежте, щоб жир не дуже кипів, бо при швидкому смаженні пампушки всередині можуть залишитися сирими.

Готові пампушки можна посипати цукровою пудрою, а подавати краще з узваром.

Фото: приблизний вигляд ваших пампушок (smakotainfo, olx)

Це важливо: на вечерю не можна спізнюватися, а розпочиналася вона після появи в небі першої зірки, збираючи за столом велику родину.

Меню на Святвечір може виглядати ось так: