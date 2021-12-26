Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 2 - особенные украинские голубцы

Ингредиенты для постных голубцов:

11-12 капустных листьев

350-400 гр. картофеля

250-300 гр. грибов

1 луковица

1 морковь

200 гр. томатной пасты

1 лавровый лист

Немного зелени укропа

Соль по вкусу

Масло для обжарки

Пошаговое приготовление блюда

Картофель очистите и отварите до готовности в подсоленной воде, затем воду слейте, а картофель разомните в пюре.

Грибы обжарьте с мелко нарубленным луком и натертой на терке морковью до золотистого цвета на растительном масле, добавьте в картофельное пюре, по необходимости добавьте соли по вкусу и немного рубленого укропа, хорошо перемешайте.

Капустные листья отварите до мягкости в воде (воду не сливайте), срежьте грубые прожилки, начините листья картофельным пюре и сформируйте голубцы.

На сковороде разогрейте немного масла, обжарьте голубцы с двух сторон, уложите голубцы в свободную кастрюлю.

В небольшом количестве воды, в которой варилась капуста, растворите томатную пасту и немного соли, залейте голубцы так, чтобы жидкость слегка их прикрыла. Посыпьте рубленым укропом, добавьте лавровый лист, доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте на маленьком огне 20-25 минут.

Фото: Вариант, как могут выглядеть накрученные голубцы (pixabay.com)

Традиционное меню на Святвечер выглядит так:

Кутья Борщ с ушками Грибная юшка Вареники Голубцы Маринованная сельдь Маринованные грибы Заливная рыба Тушеная капуста Фасоль Узвар Пампушки

За стол садились всей семьей с первой звездой на небе. Опаздывать на праздничный ужин строго запрещалось.