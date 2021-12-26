Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 2 - особенные украинские голубцы

К традиционному Святвечеру, который украинцы отметят 6 января, в канун Рождества, принято готовить 12 постных блюд. Несмотря на то, что в них нет и следа мяса, яиц или молока, они очень разнообразны, оригинальны и вкусны.
Предлагаем вам приготовить украинские постные голубцы с картошкой и грибами, рецепт которых можно посмотреть в материале Styler ниже.
Картофель очистите и отварите до готовности в подсоленной воде, затем воду слейте, а картофель разомните в пюре.
Грибы обжарьте с мелко нарубленным луком и натертой на терке морковью до золотистого цвета на растительном масле, добавьте в картофельное пюре, по необходимости добавьте соли по вкусу и немного рубленого укропа, хорошо перемешайте.
Капустные листья отварите до мягкости в воде (воду не сливайте), срежьте грубые прожилки, начините листья картофельным пюре и сформируйте голубцы.
На сковороде разогрейте немного масла, обжарьте голубцы с двух сторон, уложите голубцы в свободную кастрюлю.
В небольшом количестве воды, в которой варилась капуста, растворите томатную пасту и немного соли, залейте голубцы так, чтобы жидкость слегка их прикрыла. Посыпьте рубленым укропом, добавьте лавровый лист, доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте на маленьком огне 20-25 минут.
Фото: Вариант, как могут выглядеть накрученные голубцы (pixabay.com)
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