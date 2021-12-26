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Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 2 - особенные украинские голубцы

Автор: Светлана Мащенко

К традиционному Святвечеру, который украинцы отметят 6 января, в канун Рождества, принято готовить 12 постных блюд. Несмотря на то, что в них нет и следа мяса, яиц или молока, они очень разнообразны, оригинальны и вкусны.

Предлагаем вам приготовить украинские постные голубцы с картошкой и грибами, рецепт которых можно посмотреть в материале Styler ниже.

Ингредиенты для постных голубцов:

  • 11-12 капустных листьев
  • 350-400 гр. картофеля
  • 250-300 гр. грибов
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 200 гр. томатной пасты
  • 1 лавровый лист
  • Немного зелени укропа
  • Соль по вкусу
  • Масло для обжарки

Пошаговое приготовление блюда

Картофель очистите и отварите до готовности в подсоленной воде, затем воду слейте, а картофель разомните в пюре.

Грибы обжарьте с мелко нарубленным луком и натертой на терке морковью до золотистого цвета на растительном масле, добавьте в картофельное пюре, по необходимости добавьте соли по вкусу и немного рубленого укропа, хорошо перемешайте.

Капустные листья отварите до мягкости в воде (воду не сливайте), срежьте грубые прожилки, начините листья картофельным пюре и сформируйте голубцы.

На сковороде разогрейте немного масла, обжарьте голубцы с двух сторон, уложите голубцы в свободную кастрюлю.

В небольшом количестве воды, в которой варилась капуста, растворите томатную пасту и немного соли, залейте голубцы так, чтобы жидкость слегка их прикрыла. Посыпьте рубленым укропом, добавьте лавровый лист, доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте на маленьком огне 20-25 минут.

Фото: Вариант, как могут выглядеть накрученные голубцы (pixabay.com)

Традиционное меню на Святвечер выглядит так:

  1. Кутья
  2. Борщ с ушками
  3. Грибная юшка
  4. Вареники
  5. Голубцы
  6. Маринованная сельдь
  7. Маринованные грибы
  8. Заливная рыба
  9. Тушеная капуста
  10. Фасоль
  11. Узвар
  12. Пампушки

За стол садились всей семьей с первой звездой на небе. Опаздывать на праздничный ужин строго запрещалось.

Ранее мы писали также, как приготовить настоящий борщ "с ушками"

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