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Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 2 - особливі українські голубці

Автор: Світлана Мащенко

До традиційного Святвечора, який українці відсвяткують 6 січня, в переддень Різдва, заведено готувати 12 пісних страв. Попри те, що в них нема й сліду м'яса, яєць чи молока, вони дуже різноманітні, оригінальні і смачні.

Пропонуємо вам приготувати українські пісні голубці з картоплею та грибами, рецепт яких можна побачити в матеріалі Styler нижче.

Інгредієнти для пісних голубців:

  • 11-12 капустяного листя
  • 350-400 гр. картоплі
  • 250-300 гр. грибів
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 200 гр. томатної пасти
  • 1 лавровий лист
  • Трохи зелені кропу
  • Сіль за смаком
  • Олія для обсмажування

Покрокове приготування страви

Картоплю очистіть і відваріть до готовності в підсоленій воді, потім воду злийте, а картоплю розімніть в пюре.

Гриби обсмажте з дрібно нарубаною цибулею і натертою на тертці морквою до золотистого кольору на олії, додайте в картопляне пюре, по необхідності додайте солі за смаком і трохи рубленого кропу, добре перемішайте.

Капустяне листя відваріть до м’якості у воді (воду не зливайте), зріжте грубі прожилки, начиніть листя картопляним пюре і сформуйте голубці.

На сковороді розігрійте трохи олії, обсмажте голубці з двох сторін, укладіть голубці у вільну каструлю.

У невеликій кількості води, в якій варилася капуста, розчиніть томатну пасту і трохи солі, залийте голубці так, щоб рідина злегка їх прикрила. Посипте рубаним кропом, додайте лавровий лист, доведіть до кипіння, накрийте кришкою і готуйте на маленькому вогні 20-25 хвилин.

Фото: Варіант, як можуть виглядати накручені голубці (pixabay.com)

Традиційне меню на Святвечір виглядає так:

  1. Кутя
  2. Борщ з вушками
  3. Грибова юшка
  4. Вареники
  5. Голубці
  6. Маринований оселедець
  7. Мариновані гриби
  8. Заливна риба
  9. Тушкована капуста
  10. Квасоля
  11. Узвар
  12. Пампушки

За стіл сідали всією родиною з першою зіркою на небі. Запізнюватися на святкову вечерю суворо заборонялося.

Раніше ми писали також, як приготувати справжній борщ "з вушками"

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