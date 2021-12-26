Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 2 - особливі українські голубці

Інгредієнти для пісних голубців:

11-12 капустяного листя

350-400 гр. картоплі

250-300 гр. грибів

1 цибулина

1 морква

200 гр. томатної пасти

1 лавровий лист

Трохи зелені кропу

Сіль за смаком

Олія для обсмажування

Покрокове приготування страви

Картоплю очистіть і відваріть до готовності в підсоленій воді, потім воду злийте, а картоплю розімніть в пюре.

Гриби обсмажте з дрібно нарубаною цибулею і натертою на тертці морквою до золотистого кольору на олії, додайте в картопляне пюре, по необхідності додайте солі за смаком і трохи рубленого кропу, добре перемішайте.

Капустяне листя відваріть до м’якості у воді (воду не зливайте), зріжте грубі прожилки, начиніть листя картопляним пюре і сформуйте голубці.

На сковороді розігрійте трохи олії, обсмажте голубці з двох сторін, укладіть голубці у вільну каструлю.

У невеликій кількості води, в якій варилася капуста, розчиніть томатну пасту і трохи солі, залийте голубці так, щоб рідина злегка їх прикрила. Посипте рубаним кропом, додайте лавровий лист, доведіть до кипіння, накрийте кришкою і готуйте на маленькому вогні 20-25 хвилин.

Фото: Варіант, як можуть виглядати накручені голубці (pixabay.com)

Традиційне меню на Святвечір виглядає так:

Кутя Борщ з вушками Грибова юшка Вареники Голубці Маринований оселедець Мариновані гриби Заливна риба Тушкована капуста Квасоля Узвар Пампушки

За стіл сідали всією родиною з першою зіркою на небі. Запізнюватися на святкову вечерю суворо заборонялося.