Готова спеть гимн перед дебатами: украинская певица сделала заявление

Камалия, известная украинская певица, высказала желание спеть гимн перед дебатами кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом артистка заявила на своей странице в социальной сети Instagram.

Заслуженная артистка Украины Камалия выразила готовность спеть гимн перед дебатами между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Певица разместила на своей странице видео, в котором она в ярко-желтом платье исполняет гимн Украины на каком-то официальном мероприятии.

"Готова спеть Гимн Украины перед дебатами Владимира Зеленского и Петра Порошенко на олимпийском стадионе", - там Камалия подписала свое видео.

Ранее на своей странице Камалия сообщила, что поддерживает команду Владимира Зеленского и этот пост вызвал бурю эмоций у ее поклонников.

Камалия предложила спеть гимн перед дебатами кандидатов в президенты Украины (instagram.com/kamaliyaofficial)

Под видео с ее исполнением гимна, фанаты также разделились во мнениях.

"Красиво, но в исполнение Пономарева тоже звучит хорошо".

"Вот такие прекрасные люди, как Вы - самое большое богатство нашей страны"

"Так красиво и торжественно! Аж мурашки по коже"

"Гимн нужно петь? Это же не шоу!"

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Сергей Притула вызвал восторг украинцев тем, что предложил стать ведущим дебатов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

А также рассказывали о том, что украинцы резко отреагировали на решение Порошенко согласиться провести дебаты на стадионе НСК "Олимпийский".