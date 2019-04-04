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Готова заспівати гімн перед дебатами: українська співачка зробила заяву


Заслужена артистка України захотіла виступити перед дебатами кандидатів у президенти

Камалія, відома українська співачка, висловила бажання заспівати гімн перед дебатами кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Про це артистка заявила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Заслужена артистка України Камалія висловила готовність заспівати гімн перед дебатами між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським. Співачка розмістила на своїй сторінці відео, в якому вона в яскраво-жовтій сукні виконує гімн України на якомусь офіційному заході.

"Готова заспівати Гімн України перед дебатами Володимира Зеленського та Петра Порошенка на олімпійському стадіоні", - там Камалія підписала своє відео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Раніше на своїй сторінці Камалія повідомила, що підтримує команду Володимира Зеленського і цей пост викликав бурю емоцій у її шанувальників.

Камалія запропонувала заспівати гімн перед дебатами кандидатів у президенти України (instagram.com/kamaliyaofficial)

Під відео з її виконанням гімну, фанати також розділилися в думках.

  • "Красиво, але в виконання Пономарьова теж звучить добре".
  • "Ось такі прекрасні люди, як Ви - найбільше багатство нашої країни"
  • "Так красиво і урочисто! Аж мурашки по шкірі"
  • "Гімн співати? Це ж не шоу!"

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Сергій Притула викликав захоплення українців тим, що запропонував стати ведучим дебатів між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.

А також розповідали про те, що українці різко відреагували на рішення Порошенка погодитися провести дебати на стадіоні НСК "Олімпійський".

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