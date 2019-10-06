Готовий повернути: ветеран АТО розповів, скільки отримує на передовій

Фото: Ветеран АТО висловився про свою зарплату (facebook.com/nightstalkerkyiv)

Ветеран АТО назвав свою зарплату на фронті в 2014 році

Ветеран АТО з позивним Нічний Сталкер розповів, скільки він отримує на передовій, ризикуючи своїм життям. Про це офіцер ЗСУ написав на своїй сторінці в Facebook. За словами бійця, в 2014 році, перебуваючи на Донбасі, він отримував в місяць 3750 гривень.

"3750 гривень у місяць. На війні в 2014.Командир піхотного взводу, ШПК (штатно-посадова категорія) "старший лейтенант". Вибачте, чесні платники податків, готовий повернути.Ну не відразу, правда, але потроху віддам, слово даю", - написав боєць.

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Скріншот поста (facebook.com/nightstalkerkyiv)

Користувачі мережі шоковані цифрою заробітної плати військового і висловлюють свої емоції в коментарях.

Ось навіщо ви так? вони співають від нашого імені, нас не питаючи, а ви ось так під дьіх.

Вибач.

Ти мажор)) 3215 - шпк Старшого сержанта було. Реально величезна гроші платили. Досі витратити не можу.

800 гр перша, 2400 далі. Контрактом не було, з роботи з/п ненараховували. Гроші витрачав на форму, батарейки іа їжу. Кому повертати?

Про що Ви? Це ми всі боржники у таких як Ви. Сповна За саму чашу.

Скріншот коментарів (facebook.com/nightstalkerkyiv)