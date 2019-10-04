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АТОшник рассказал, что думают на фронте о "формуле Штайнмайера"

STYLERВойна    04.10.2019 - 14:18
АТОшник рассказал, что думают на фронте о "формуле Штайнмайера"
Фото: Глеб Бабич (facebook.com.169lazy)

Ветеран АТО резко высказался про "формулу Штайнмайера"

"Формула Штайнмайера" в украинских реалиях - это сдача интересов украинского народа. Об этом сообщил ветеран АТО Глеб Бабич в эфире "Обозревателя". Он считает, что мирные договоренности - это просто разговор с бандитами.

Бабич отметил, что у украинцев новость о "мирном урегулировании" уже вызвала протест, они собрались у Офиса президента с недовольством и протестами.

"Протестный потенциал Украины себя демонстрировал уже не один раз. Это естественная реакция общества на происходящее. Можно не выходить, но тогда у нас точно будет как с поребриком", - сказал военный.

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По словам АТОшника, "новый план" - это сдача национальных интересов.

"Я не буду расписываться за всех, выскажу свое личное мнение. План Штайнмайера - это сдача государственных интересов. Это неотвратимая легализация всего того, что сейчас есть на Донбассе. Это легализация бандитов за якобы "выборы". Там говорится о том, что будут проведены выборы вроде по законам Украины, но контролировать это будет только ОБСЕ ", - заявил ветеран АТО.

АТОшник рассказал, что думают на фронте о &quot;формуле Штайнмайера&quot;

Фото: Военный на Донбассе (Joint Forces Operation)

Отметим, что Бабич уже говорил с военными на фронте о том, что они думают о "формуле Штайнмайера". По его словам, наши бойцы откровенно не понимают, почему это происходит.

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