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В Гостомеле собака 4 месяца ждала возвращения хозяев: трогательная история

Хаски ждал хозяев 4 месяца (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Семья, бежавшая от российских ракет, вернулась домой в Гостомель четыре месяца спустя и нашла свою собаку, которую они вынуждены были оставить при эвакуации, верно ожидающую их.

Катерина Титова сказала, что это чудо, что их сибирский хаски Белый пережил обстрелы и остался жив, роясь в руинах в поисках еды. Об этом сообщает The Sun.

Она нашла их девятилетнего питомца, преданно ожидающего на пороге их разрушенного дома. Это была единственная хорошая новость на фоне разрушений в Гостомеле.

Город пережил первую волну вторжения российских войск, когда военная машина Путина нацелилась на стратегически важный аэропорт Гостомеля.

"На фоне ужаса от российских атак и нашего отчаянного стремления спастись, нам пришлось принять душераздирающее решение оставить Белого позади. Это не что иное, как чудо, что он выжил без нас. Он терпеливо ждал, как будто мы выскочили в магазин, а не отсутствовали несколько месяцев после того, как сбежали, спасая наши жизни", - рассказала 35-летняя Катерина.

9-летний хаски выжил и дождался встречи со своей семьей (фото: thesun.co.uk)

Душераздирающее фото Катерины, держащей за руку с пятилетнюю дочь Таисию и бегущей от российской воздушной атаки, облетело весь мир и попало на первую полосу The Sun в марте.

Катерина Титова с дочерью убегают от российских ракет в Гостомеле (фото: Reuters)

Они сбежали вместе с ее мужем Александром, 35 ​​лет, и сыном Макаром, десяти лет. Семья жила у друзей в Виннице, в западно-центральной Украине, до тех пор, пока не стало безопасно вернуться домой после того, как Россия вывела свои войска.

"Я плачу, видя, что осталось от нашего города сейчас. Но то, что Белый жив, кажется подарком и чем-то положительным, за что можно цепляться, когда мы пытаемся восстановить наши разрушенные жизни", - говорит женщина.

Их дом уцелел, хотя также несколько пострадал после пребывания в городе оккупантов.

"Хорошо вернуться, но нам все еще страшно. Дом моих соседей сгорел полностью. Наш дом устоял, но нуждался в новых дверях, окнах и крыше. Сам Гостомель разрушен. У нас нет магазинов, кафе, банков, аптек и почтовых отделений. Наш парк разрушен. Есть один рыночный прилавок, где продаются продукты и молоко", - рассказала Катерина, которая работала ювелиром.

Хаски Белый 4 месяца ждал возвращения своих хозяев (фото: thesun.co.uk)

"Мы всегда хотели вернуться. Это наш дом. Война далека от завершения, Путин все еще убивает невинных украинцев. Но мы победим", - уверенно заявила она, обнимая счастливого Белого.

Катерина с Белым до войны (фото: thesun.co.uk)

Как мы ранее писали, под Киевом спасли доверчивого пса Лиса, которого оккупанты искалечили и заминировали.

Напомним, ранее мы рассказывали трогательную историю собаки Ады, которую спас военный хирург.

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