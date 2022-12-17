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Гості будуть у захваті: рецепт пряникового будинку від кухарів королівської сім'ї (відео)

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Субота 17 грудня 2022 12:22
Гості будуть у захваті: рецепт пряникового будинку від кухарів королівської сім'ї (відео) Королівський рецепт пряникового будиночка (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

У багатьох країнах світу заведено майструвати на зимові свята їстівні будиночки з печива. На перший погляд, може здатися, що зробити це дуже складно або навіть неможливо.

Проте виготовити будиночок можна самостійно, якщо дотримуватися покрокового рецепта.

Секретами приготування діляться на сторінці сім'ї британських монархів в Instagram.

Інгредієнти

Для того, щоб приготувати тісто на пряники, вам знадобиться:

  • 1 кілограм борошна
  • 14 грамів соди
  • 28 грамів меленого імбиру
  • 14 грамів меленої кориці
  • 355 грамів вершкового масла
  • 500 грамів коричневого цукру
  • 140 грамів яєць
  • 175 грамів солодкого сиропу

Для глазурі:

  • 1,5 кілограма цукрової пудри
  • 200 грамів яєчного білка
  • 50 грамів лимонного соку

Гості будуть у захваті: рецепт пряникового будинку від кухарів королівської сім'ї (відео)

Як приготувати пряниковий будинок самостійно (фото: Freepik)

Готуємо покроково

Для початку змішайте борошно, соду та спеції, тобто імбир і корицю. Додайте холодне масло та перемішуйте до стану крихту, після чого всипте цукор.

Наступним кроком покладіть яйця та вилийте сироп. Тепер потрібно перемішати все до утворення тіста. Розділіть його на дві частини, перемішайте руками та розрівняйте.

Далі тісто потрібно загорнути його в харчову плівку та покладіть до холодильника на кілька годин. Розкачайте тісто завтовшки 5 мм для частин будинку та близько 3 мм для декорацій.

На сайті королівської сім'ї є готові шаблони форм пряникового будиночка, тому ви можете використати їх. Або за бажанням створити власну солодку архітектуру.

Після того, як виріжете елементи будинку, викладіть їх на деко та знову охолодіть перед випіканням.

Усі деталі варто випікати окремо. Розігрійте духовку до 165 градусів і випікайте стінки будинку приблизно 18-20 хвилин, а дрібні деталі - 12.

Прикрасити та зібрати готовий будиночок потрібно глазур'ю. Для неї просійте цукрову пудру та змішайте з білком і лимонним соком. Потім помалу збийте все міксером протягом двох хвилин. Глазур повинна бути пікової кремової консистенції.

Для оздоблення ринви необхідно розбавити глазур невеликою кількістю води. А для складання пряничного будиночка використовуйте тверду глазур.

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