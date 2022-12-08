Де поставити ялинку в будинку, щоб вона принесла успіх та благополуччя: названо місце

Скоро Новий рік, а отже, люди традиційно ставитимуть святкові ялинки у своїх будинках. Важливо вибрати правильне місце, щоб святкове дерево принесло успіх та благополуччя.

Про це пише SantePlus .

Відповідно до старовинної китайської традиції фен-шуй, розташування кожного елемента в будинку сприяє створенню гармонії та рівноваги в житті.

Де поставити ялинку

Під час зимових свят у центрі уваги - лісове дерево. Ялинка може активізувати енергію достатку і благополуччя всередині будинку.

Відповідно до фен-шую, ідеальне місце для розміщення ялинки - південно-східна частина будинку. Це дійсно сприятливе місце, які сприяє фінансовому успіху, достатку і процвітанню.

Зокрема, якщо ви плануєте розмістити ялинку у своїй вітальні, то важливо, щоб там було багато простору.

Так само слід уникати проходів, щоб не перешкоджати циркуляції всередині будинку. Також тримайте дерево якомога далі від будь-яких перешкод, які можуть зіпсувати декор.

Відповідно до фен-шую, гірлянди - хороший спосіб, що активізувати щастя й удачу.

Щоб прикрасити ялинку, виберіть сяючі золоті або срібні кулі, які символізують кар’єру та економічну стабільність.

Також варто не забувати, що ялинку потрібно поставити біля електричних розеток. Для безпеки не забудьте вимкнути гірлянди перед виходом із дому та не залишайте свічки біля ялинки.