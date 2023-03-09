На руїнах зруйнованого будинку у Львівській області собака шукає господарів: зворушливі фото

Російські окупанти 9 березня атакували ракетами Львівську область. На місці зруйнованого житлового будинку у Золочівському районі помітили собаку.
Фото опублікували на сторінці "Суспільне Львів" у Telegram.
Мережу зворушили знімки пса, який лежить на ковдрі у руїнах будинку. Також налякана тварина шукає господарів.
Зокрема, господарі собаки загинули внаслідок ракетного удару Росії. Як відомо, жертвами РФ у Золочівському районі Львівської області стали 5 людей.
"Собака лежить на уламках зруйнованого російською ракетою будинку. Власники тварини загинули", - йдеться у повідомленні.
Додамо, що ворожа ракета впала на житлову забудову, внаслідок чого виникла пожежа. Вогонь знищив три будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.
Раніше ми повідомляли, що 12-річний хлопчик розбирав завали свого будинку, який знищили війська РФ.
Також ми писали, що на руїнах будинку в Дніпрі знайшли дуже велику суму грошей.