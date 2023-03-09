На руинах разрушенного дома во Львовской области собака ищет хозяев (фото)

Российские оккупанты 9 марта атаковали ракетами Львовскую область. На месте разрушенного жилого дома в Золочевском районе заметили собаку.
Фото опубликовали на странице "Суспільне Львів" в Telegram.
Сеть растрогали снимки пса, который лежит на одеяле в развалинах дома. Также напуганное животное ищет хозяев.
В частности, хозяева собаки погибли в результате ракетного удара России. Как известно, жертвами РФ в Золочевском районе Львовской области стали 5 человек.
"Собака лежит на обломках разрушенного российской ракетой дома. Владельцы животного погибли", - говорится в сообщении.
Добавим, что вражеская ракета упала на жилую застройку, в результате чего возник пожар. Огонь уничтожил три дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.
Ранее мы сообщали, что 12-летний мальчик разбирал завалы своего дома, уничтоженного войсками РФ.
Также мы писали, что на развалинах дома в Днепре нашли очень большую сумму денег.