На руїнах будинку в Дніпрі знайшли дуже велику суму грошей: що відомо
У Дніпрі на завалах зруйнованого російською ракетою будинку 14 січня виявили велику суму грошей. Тепер шукають власників цього майна
Про це повідомив у Facebook мер міста Борис Філатов.
"І про дивовижне. На місці трагедії, у руїнах будинку, було знайдено дуже велику суму грошей. Ніхто не сховав її, не привласнив. Наразі гроші перебувають у Соборному відділенні поліції. Сума, валюта, упаковка не розголошуються", - написав очільник Дніпра.
Він уточнив, що всі, кого ця інформація стосується, можуть звернутися до поліції і якщо власник зможе підтвердити суму/валюту/упаковку, гроші будуть повернуті.
"Цей народ перемогти не можна", - додав Філатов.
Що відомо про трагедію
Наразі з'ясовано, що російська ракета, яка потрапила по дніпровській багатоповерхівці, забрала 46 життів. 11 людей ще не впізнані, стільки ж залишаються зниклими безвісти. Впізнання триває.
Крім того, через російську атаку поранення отримали 80 людей. Наразі у лікарнях міста під наглядом медиків залишаються 24 постраждалих. Троє з них у тяжкому стані, зокрема 9-річна дівчинка.
Нагадаємо, трагедія у Дніпрі сталася 14 січня. Під час масованої атаки РФ одна з ракет, типу Х-22 потрапила в житлову багатоповерхівку в Дніпрі. Удар був настільки сильним, що один із прольотів будинку обвалився.
Раніше повідомлялося, що в Дніпрі ракета вбила тренера з акробатики разом із чоловіком та маленьким сином.