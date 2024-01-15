Горять цілі вулиці: в Ісландії почав вивергатися вулкан, який довго спав (фото і відео)

В Ісландії горить місто Гріндавік, що на півострові Рейк'янес, на південному заході країни. Сейсмічна активність вулкана різко збільшилася за останню добу та відбулося виверження.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає деталі про це виверження вулкана, а також показує моторошні фото і відео з місця події.

Що відомо про виверження

Дві тріщини утворилися біля міста у неділю після підвищення сейсмічної активності, що спонукало владу напередодні евакуювати населення.

Перше виверження почалося о 8-й ранку, коли приблизно за 450 метрів від міста в землі відкрилася тріщина.

Захисні бар'єри із землі та каменю витіснили лаву з першої тріщини у бік від міста. Однак близько полудня на околиці міста відкрилася друга тріщина, надвечір розміром близько 100 метрів, і лава поглинула будинки.

Щонайменше три будинки охоплені вогнем.

В Ісландії почав вивергатися вулкан (фото: Getty Images)

Струмені помаранчевої лави, що світилася, витекли назовні, і на темному небі піднялася величезна хмара диму.

"У такому маленькому селі, як це, ми як сім'я, ми всі знаємо один одного як сім'ю - це трагічно бачити таке. Це нереально, схоже на перегляд фільму", - розповів 55-річний місцевий житель Свейн Арі Гудйонссон, який працює у рибній галузі.

За словами президента Ісландії Гудні Йоганнессона, сталося те, про що сподівалися, що це не станеться. Життям людей нічого не загрожує, всіх заздалегідь евакуювали. А ось інфраструктура може опинитися під загрозою.

Бенедикт Офейгссон із метеорологічного управління Ісландії повідомив, що вулкан "продовжує нас дивувати".

"Після початку виверження справи пішли на спад, але приблизно півгодини чи годину тому вони знову почали набирати швидкість. Ми більше не спостерігаємо спаду у місті", - розповів він.

В Ісландії почав вивергатися вулкан (фото: Getty Images)

Агентство цивільного захисту Ісландії заявило, що підвищило рівень тривоги до "надзвичайного", найвищого за трибальною шкалою, що вказує на те, що почалася подія, яка може завдати шкоди людям, майну, спільнотам або довкіллю.

Це виверження є п'ятим на острові Рейк'янес з 2021 року. 18 грудня 2022 року після кількох тижнів землетрусів неподалік Гріндавіка сталося потужне виверження вулкана.

В Ісландії почав вивергатися вулкан (фото: mbl.is)

3800 жителів вже були евакуйовані за кілька тижнів до цього як запобіжний захід. За останні тижні додому повернулося близько 100 людей, але у суботу їх знову евакуювали.

Влада уважно стежить за геотермальною електростанцією Сварценги, що розташована неподалік, яка забезпечує електрикою і водою 30 000 жителів півострова Рейк'янес.

Розташування Ісландії між Євразійською та Північноамериканською тектонічними плитами, що рухаються у протилежних напрямках, робить її гарячою сейсмічною та вулканічною точкою.

У 2010 році хмари попелу від вивержень вулкана Ейяф'ятлайокютль на півдні Ісландії поширилися на більшу частину Європи, припинивши виконання 100 000 рейсів та змусивши сотні ісландців залишити свої будинки.

На відміну від Ейяф'ятлайокютля, вулканічні системи Рейк'янеса не замкнені під льодовиками й, отже, не повинні викликати таких хмар попелу.