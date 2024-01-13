ua en ru
Нд, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Японії почалося виверження вулкана Отаке

Японія, Субота 13 січня 2024 23:24
UA EN RU
У Японії почалося виверження вулкана Отаке Ілюстративне фото: виверження вулкану (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 14 січня, на південно-західному японському острові Суваносе почав вивергатися вулкан Отаке.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

За даними японського метеорологічного агентства, виверження розпочалося о 00:22 14 січня за місцевим часом.

Рівень небезпеки підвищено до трьох (із п'яти) - це означає, що люди не повинні наближатися до кратера.

Агентство також попередило про можливе викидання великих каменів у радіусі приблизно 2 кілометрів від кратера.

Що відомо про японський вулкан

Суваносе - вулканічний острів з населенням менш як 50 осіб, розташований на південь від головного острова Японії - Кюсю.

Найбільше відоме виверження Суваносе було в 1813-1814 роках, під час якого потоки лави досягли західного узбережжя острова.

З 1949 до 1996 року вулкан виявляв постійну активність. Виверження тривали також у 2001, 2003, 2005 і 2007 роках. Останнє виверження відбулося в грудні 2007 року.

Виверження вулканів

Нагадаємо, в березні минулого року на Курильських островах прокинувся вулкан Парамушир.

Він налякав місцевих жителів викидом попелу, що досяг 2,5 км заввишки. Цей вулкан вважається одним із найактивніших із загасаючих вулканів.

А також ми розповідали про те, що у Тихому океані активізувався підводний вулкан.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія
NEWS
"Кинджали", крилаті ракети і не тільки. Росія масовано атакувала Україну: що відомо
"Кинджали", крилаті ракети і не тільки. Росія масовано атакувала Україну: що відомо
DAILY
Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту