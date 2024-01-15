Горят целые улицы: в Исландии начал извергаться вулкан, который долго спал (фото и видео)

В Исландии горит город Гриндавик, который находится на полуострове Рейкьянес, на юго-западе страны. Сейсмическая активность вулкана резко увеличилась за последние сутки и произошло извержение.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает детали об этом извержении вулкана, а также показывает жуткие фото и видео с места происшествия.

Что известно о извержении

Две трещины образовались возле города в воскресенье после повышения сейсмической активности, которое побудило власти накануне эвакуировать население.

Первое извержение началось в 8 утра, когда примерно в 450 метрах от города в земле открылась трещина.

Защитные барьеры из земли и камня вытеснили лаву из первой трещины в сторону от города. Однако около полудня на окраине города открылась вторая трещина, к вечеру размером около 100 метров, и лава поглотила дома.

По меньшей мере три дома охвачены огнем.

В Исландии начал извергаться вулкан (фото: Getty Images)

Струи светящейся оранжевой лавы вытекли наружу, и на темном небе поднялось огромное облако дыма.

"В такой маленькой деревне, как эта, мы как семья, мы все знаем друг друга как семью - это трагично видеть такое. Это нереально, похоже на просмотр фильма", - рассказал 55-летний местный житель Свейн Ари Гудьонссон, который работает в рыбной отрасли.

По словам президента Исландии Гудни Йоханнессона, произошло то, о чем надеялись, что это не произойдет. Жизням людей ничего не угрожает, всех заранее эвакуировали. А вот инфраструктура может оказаться под угрозой.

Бенедикт Офейгссон из метеорологического управления Исландии сообщил, что вулкан "продолжает нас удивлять".

"После начала извержения дела пошли на спад, но примерно полчаса или час назад они снова начали набирать скорость. Мы больше не наблюдаем спада в городе", - рассказал он.

В Исландии начал извергаться вулкан (фото: Getty Images)

Агентство гражданской защиты Исландии заявило, что повысило уровень тревоги до "чрезвычайного", самого высокого по трехбалльной шкале, что указывает на то, что началось событие, которое может нанести вред людям, имуществу, сообществам или окружающей среде.

Это извержение является пятым на полуострове Рейкьянес с 2021 года. 18 декабря 2022 года после нескольких недель землетрясений недалеко от Гриндавика произошло мощное извержение вулкана.

В Исландии начал извергаться вулкан (фото: mbl.is)

3800 жителей уже были эвакуированы за несколько недель до этого в качестве меры предосторожности. За последние недели домой вернулось около 100 человек, но в субботу их снова эвакуировали.

Власти внимательно следят за расположенной неподалеку геотермальной электростанцией Сварценги, которая обеспечивает электричеством и водой 30 000 жителей полуострова Рейкьянес.

Расположение Исландии между Евразийской и Североамериканской тектоническими плитами, которые движутся в противоположных направлениях, делает ее горячей сейсмической и вулканической точкой.

В 2010 году облака пепла от извержений вулкана Эйяфьятлайокудль на юге Исландии распространились на большую часть Европы, прекратив выполнение 100 000 рейсов и вынудив сотни исландцев покинуть свои дома.

В отличие от Эйяфьятлайекюдля, вулканические системы Рейкьянеса не заперты под ледниками и, следовательно, не должны вызывать подобных облаков пепла.