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Горячая штучка: Кравец станцевала стриптиз на Танцах со звездами (видео)

STYLERТелешоу    30.09.2019 - 10:36
Горячая штучка: Кравец станцевала стриптиз на Танцах со звездами (видео)
Танцы со звездами 2019 (Елена Кравец и Макс Леонов, фото: instagram com maksleonov_official)

Елена Кравец открыла еще один талант на Танцах со звездами

В шестом выпуске Танцев со звездами 2019 звезда "Квартала 95" Елена Кравец зажгла на паркете, станцевав стриптиз на офисном столе. Актриса в паре с Максом Леоновым изобразила на танцполе служебный роман.

Кравец наконец-то воплотила в жизнь пожелания судьи Франсиско Гомеса "сорваться с цепи" и не пожалела об этом, получив восторг и единогласное одобрение жюри.

Стоит отметить, что от судей пара получила максимальное количество баллов за все эфиры - 28, и оказалась на четвертом месте в турнирной таблице.

"Мы решили посвятить выступление одной из моих самых любимых картин - это "Служебный роман". У нас будет служебный роман 18+. Это будет перевоплощение Елены Кравец. Будет горячая штучка... Нимфоманка, - сказала в дневнике "Танцев" актриса.

Танцы со звездами 2019 (Елена Кравец и Макс Леонов, видео: YouTube)

Напомним, по результатам шестого эфира Танцев со звездами, который показали 29 сентября, проект покинула пара Дзидзьо и Яны Цибульской. А Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина, которые традиционно получают очень низкие оценки жюри, остались в проекте, несмотря на 14 баллов от судей.

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