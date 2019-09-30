Гаряча штучка: Кравець станцювала стриптиз на Танцях з зірками (відео)

Танці з зірками 2019 (Олена Кравець і Макс Леонов, фото: instagram com maksleonov_official)

Олена Кравець відкрила ще один талант на Танцях з зірками

У шостому випуску Танців з зірками 2019 зірка "Кварталу 95" Олена Кравець запалила на паркеті, станцювавши стриптиз на офісному столі. Актриса в парі з Максом Леоновим зобразила на танцполі службовий роман.

Кравець нарешті втілила в життя побажання судді Франциско Гомеса "зірватися з ланцюга" і не пошкодувала про це, отримавши захват і одноголосне схвалення журі.

Варто відзначити, що від суддів пара отримала максимальну кількість балів за всі ефіри - 28, і опинилася на четвертому місці в турнірній таблиці.

"Ми вирішили присвятити виступ одній з моїх найулюбленіших картин - це "Службовий роман". У нас буде службовий роман 18+. Це буде перевтілення Олени Кравець. Буде гаряча штучка... Німфоманка, - сказала в щоденнику "Танців" актриса.

Танці з зірками 2019 (Олена Кравець і Макс Леонов, відео: YouTube)

Нагадаємо, за результатами шостого ефіру Танців з зірками, який показали 29 вересня, проект залишила пара Дзідзьо та Яни Цибульської. А Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна, які традиційно отримують дуже низькі оцінки журі, залишились в проекті, незважаючи на 14 балів від суддів.