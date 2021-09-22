Горячая месть: школьник поджег церковь УПЦ МП, потому что сын батюшки над ним издевался

Почему мальчик совершил поджог

Так, инцидент произошел 21 сентября. В частности, правоохранители установили, что это был поджог, который совершил школьник. Таким образом он хотел отомстить члену семьи священнослужителя, который там правит.

Поджог совершил 12-летний местный житель. Когда злоумышленника спросили, зачем это сделал, он сказал, что хотел отомстить своему однокласснику. Тот является сыном священника и якобы систематически над ним издевался.

Полицейские открыли уголовное производство по статье об умышленном повреждении имущества поджогом. Она предусматривает от 3 до 10 лет тюрьмы. Однако, подозреваемый несовершеннолетним, поэтому его могут наказать по другому.

Несовершеннолетний поджег храм (фото: od.npu.gov.ua)

"Думская" пишет, что в ГСЧС по инциденту обратился дежурный полиции. Спасатели приехали и обнаружили, что пламя погасили несколько местных жителей. Они это сделали водой из ведер. Огонь уничтожил стол с церковной атрибутикой – свечами, образочками и другой полиграфической продукцией.