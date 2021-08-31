В Одесской области был крупный пожар на свалке. Подозревают поджог

В Одесской области произошел масштабный пожар на свалке вблизи села Абрикосовое в Білогород-Днестровском районе. Горели около 300 квадратных метров территории свалки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям .

Спасатели около 11 часов получили информацию о пожаре на территории свалки производственного кооператива "Экология". На месте происшествия пожарные установили, что огонь охватил мусор и сухую растительность.

"Пожар был ликвидирован в 13 часов 15 минут на площади 300 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены пожарно-спасательное отделение 16-й Государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная команда", - рассказали в ГСЧС.

Фото: ликвидация пожара на свалке в Одесской области (facebook.com/DSNSODE)

Спасатели отметили, что 23 августа на этой же свалке горели 200 квадратных метров, поэтому они подозревают, что имел место поджог.

"Вероятными причинами обоих возгораний считается занос источника зажигания извне", - добавили в ГСЧС.