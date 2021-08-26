В Киеве подожгли Офис уполномоченного по правам человека (видео)
В Киеве неизвестный поджог Офис уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой. Мужчина бросил бутылку с взрывчатой смесью, в результате чего загорелись двери помещения.
Об этом рассказала Денисова на своей странице в Facebook.
По ее словам, инцидент произошел в 15:10. К счастью никто не пострадал. Правоохранители уже задержали злоумышленника. При нем обнаружены и другие взрывчатые вещества.
Продолжаются следственные действия.
В Киеве подожгли Офис уполномоченного по правам человека (фото: facebook.com/denisovaombudsman)
Напомним, в День Независимости, в Киеве мужчина устроил "перформанс" и облил краской постамент с флагом Украины. Неизвестный загримировался и разделся, оставив на себе белое полотенце.
Он застелил простыней ступеньки возле КГГА, после чего вылил на себя красную краску, которая запачкала ступеньки и постамент с государственным флагом. Мужчина постоял, а потом встал на колени. Все это снимали на видео.
Мы также писали о том, что во время военного парада к 30-й годовщине Дня Независимости один из зрителей облил себя горючим веществом и поджог. Мужчине оказали медицинскую помощь и госпитализировали.
Мотивы его поступка были неизвестны. Полиция сразу же начала осуществлять всю необходимую проверку. Известно, что он 1995 года рождения.