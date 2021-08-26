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В Киеве подожгли Офис уполномоченного по правам человека (видео)

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Киев, Четверг 26 августа 2021 17:10
В Киеве подожгли Офис уполномоченного по правам человека (видео) Коллаж РБК-Украина: в Киеве подожгли Офис уполномоченного по правам человека
Автор: Роман Мирончук

В Киеве неизвестный поджог Офис уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой. Мужчина бросил бутылку с взрывчатой смесью, в результате чего загорелись двери помещения.

Об этом рассказала Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам, инцидент произошел в 15:10. К счастью никто не пострадал. Правоохранители уже задержали злоумышленника. При нем обнаружены и другие взрывчатые вещества.

Продолжаются следственные действия.

В Киеве подожгли Офис уполномоченного по правам человека (видео)В Киеве подожгли Офис уполномоченного по правам человека (видео)В Киеве подожгли Офис уполномоченного по правам человека (видео)В Киеве подожгли Офис уполномоченного по правам человека (видео)В Киеве подожгли Офис уполномоченного по правам человека (видео)

В Киеве подожгли Офис уполномоченного по правам человека (фото: facebook.com/denisovaombudsman)

Напомним, в День Независимости, в Киеве мужчина устроил "перформанс" и облил краской постамент с флагом Украины. Неизвестный загримировался и разделся, оставив на себе белое полотенце.

Он застелил простыней ступеньки возле КГГА, после чего вылил на себя красную краску, которая запачкала ступеньки и постамент с государственным флагом. Мужчина постоял, а потом встал на колени. Все это снимали на видео.

Мы также писали о том, что во время военного парада к 30-й годовщине Дня Независимости один из зрителей облил себя горючим веществом и поджог. Мужчине оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Мотивы его поступка были неизвестны. Полиция сразу же начала осуществлять всю необходимую проверку. Известно, что он 1995 года рождения.

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