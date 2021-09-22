Гаряча помста: школяр підпалив церкву УПЦ МП, бо син батюшки над ним знущався

У селі Іванчанка Болградського району Одеської області хлопчик намагався спалити недобудований храм Московського патріархату. На місце направили рятувальників.
Про це повідомляє поліція Одеської області.
Так, інцидент стався 21 вересня. Зокрема, правоохоронці встановили, що це був підпал, який скоїв школяр. Таким чином він хотів помститися члену сім'ї священнослужителя, який там править.
Підпал вчинив 12-річний місцевий мешканець. Коли малолітнього зловмисника запиталися, навіщо це зробив, він сказав, що хотів помститися своєму однокласнику. Той є сином священника та нібито систематично над ним знущався.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна підпалом. Вона передбачає від 3 до 10 років в'язниці. Однак, підозрюваний неповнолітнім, тому його можуть покарати інакше.
"Думская" пише, що до ДСНС щодо інциденту звернувся черговий поліції.
Рятувальники приїхали і виявили, що полум'я погасили кілька місцевих мешканців. Вони це зробили водою з відер.
Вогонь знищив стіл із церковною атрибутикою – свічками, образочками та іншою поліграфічною продукцією.
Раніше ми повідомляли, що у Києві підпалили офіс Уповноваженого з прав людини.
Також ми писали, що в Одеській області була велика пожежа на сміттєзвалищі. Підозрюють підпал.