Гаряча помста: школяр підпалив церкву УПЦ МП, бо син батюшки над ним знущався

Чому хлопчик вчинив підпал

Так, інцидент стався 21 вересня. Зокрема, правоохоронці встановили, що це був підпал, який скоїв школяр. Таким чином він хотів помститися члену сім'ї священнослужителя, який там править.

Підпал вчинив 12-річний місцевий мешканець. Коли малолітнього зловмисника запиталися, навіщо це зробив, він сказав, що хотів помститися своєму однокласнику. Той є сином священника та нібито систематично над ним знущався.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна підпалом. Вона передбачає від 3 до 10 років в'язниці. Однак, підозрюваний неповнолітнім, тому його можуть покарати інакше.

Неповнолітній підпалив храм (фото: od.npu.gov.ua)

"Думская" пише, що до ДСНС щодо інциденту звернувся черговий поліції.

Рятувальники приїхали і виявили, що полум'я погасили кілька місцевих мешканців. Вони це зробили водою з відер.

Вогонь знищив стіл із церковною атрибутикою – свічками, образочками та іншою поліграфічною продукцією.