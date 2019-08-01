Горы, виноград, лаванда: Луценко показал, где провел отпуск

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко приехал из своего 10-дневного отдыха довольным и отдохнувшим. Он возвращается на работу, но делится эмоциями от отпуска. Луценко отдыхал в Провансе, на Южном берегу Франции. Это стало известно после, опубликованных им фотографий. Снимками глава ГПУ поделился на своей Facebook-странице.

"Завершил 10 дневный отпуск в Провансе. Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья. И враги, которые проиграли выборы и, чтобы не выпасть из новостей привычно врут об отелях, в которых я якобы проживал. На самом деле - проездом обедал", - сообщил Луценко.

Скриншот поста (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Фото: Луценко отдохнул в Провансе (facebook.com/LlutsenkoYuri)

По словам Юрия, в дорогих отелях он не отдыхал, а только обедал.

Фото: Юрий Луценко провел свой отпуск на юге Франции (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Пользователи сети отреагировали на фотоотчет генпрокурора по-разному. Одни пишут, что не верят, что он не отдыхал в этих отелях, другие восторгаются красотой французского региона.

А что снимали аппартаменты на Airbnb?

Юрій - кльові фотки! Аж захотілось це все побачити! Щодо політики - треба нові підходи і людей, щоб побороти цю наглу хуцпу. Відпочити і потихеньку треба рухатись.

Тут не тільки про готелі, а і за зраду говорили, що все Луценко втік і ось Ви повернулись, тепер Порошенко втік і вивіз свою родину.

Красивые пейзажи.

Скриншот комментариев (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Как мы ранее писали, генпрокурор Юрий Луценко ушел в отпуск.

Кстати, Владимир Зеленский еще будучи кандидатом в президенты неоднократно заявлял, что Луценко не будет на посту генпрокурора.