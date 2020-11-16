Горы утопают в туманах и снегу: невероятная красота Карпат

Карпаты накрыло туманами и снегом (Коллаж РБК-Украина)

Туристы на фото и видео показали невероятную красоту Карпат

В Карпатах в середине ноября уже практически зима и по сообщению Черногорского горного поисково-спасательного поста на горе Поп Иван Черногорский, температура воздуха опустилась уже до -1 градуса.

Вершины гор окутаны невероятным густым туманом и во многих местах уже лежит снег. Туристы начали активно публиковать живописные снимки Карпат.

"По верхах гуляет пронизывающий морозный ветер от которого мерзнут руки. Но, как ни странно, тропы и горные дороги не замерзли, а, наоборот, раскисли и превратились в сплошное болото. Так и ходим двенадцатый день - ежимся от морозного ветра со снежком и грузнем в топкой жиже", - рассказала на своей странице в Instagram Анна Петраускене.

Фото: instagram.com/ep9m555

Также она разместила очень красивое видео с вершины Боржавского хребта и отметила, что снег начал идти еще накануне выходных.

Пользователь Ирина Кириленко разместила фотографии живописной природы Карпат и отметила, что хотела увидеть горы, но приходится довольствоваться красивыми туманами.

Фото: instagram.com/kirilenko2522

Стоит отметить, что ранее мы писали о том, что на севере Украины выпало столько снега, что дети начали лепить первых снеговиков.

А также рассказывали о том, что пользователи в сети начали размещать снимки первого снега в Украине.