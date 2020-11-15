Дети лепят снеговиков: фото и видео снегопада в Украине

Снегопад (фото: pixabay.com)

Снегопад в Шостке порадовал детей

В субботу, 14 ноября, в Шостке в Сумской области прошел снегопад. В городе значительно похолодало, поэтому снег идет и в воскресенье, 15 ноября. Жители Харькова также ощутили на себе похолодание и первый снег.

Для Шостки это также первый снег, но он не растает, поскольку осадки достаточно обильные. Дети вышли на улицу и начали лепить первых снеговиков в этом сезоне. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Снегопад (фото: tsn.ua)

Снегопад в Шостке (видео: tsn.ua)

Сегодня Харьков также накрыл снегопад и застал местные власти врасплох, потому что в городе еще не отключили фонтаны.

Снегопад в Харькове (видео: YouTube)

Напомним, еще 1 ноября в нескольких областях Западной Украины выпал снег. Пользователи соцсетей поделились фотографиями и видео первого снега в Карпатах и снежного покрова в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Стоит отметить, что по прогнозу синоптиков, в Украину идут настоящие морозы. В ночь с 17 на 18 ноября будет до -6 градусов в восточных областях. При этом в течение дня в большинстве регионов Украины будет сохраняться "плюсовая" температура. Местами даже до +11 градусов.

Морозы в темное время суток также ожидаются в центральных, северных и южных областях - до -3 градусов. Исключение составит Одесская область, где ночью градусники покажут +2… +4 градуса.