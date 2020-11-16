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Гори потопають у туманах і снігу: неймовірна краса Карпат

Карпати, Понеділок 16 листопада 2020 16:21
Гори потопають у туманах і снігу: неймовірна краса Карпат
Карпати накрило туманами і снігом (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Туристи на фото і відео показали неймовірну красу Карпат

У Карпатах в середині листопада вже практично зима і за повідомленням Чорногірського гірського пошуко-рятувального поста на горі Піп Іван Чорногірський, температура повітря опустилася вже до -1 градуса.

Вершини гір оповиті неймовірним густим туманом і в багатьох місцях вже лежить сніг. Туристи почали активно публікувати мальовничі знімки Карпат.

"По верхах гуляє пронизливий морозний вітер від якого мерзнуть руки. Але, як не дивно, гірські стежки та дороги не замерзли, а, навпаки, розкисли та перетворилися на суцільне болото. Так і ходимо дванадцятий день - їжимося від морозного вітру зі сніжком і грузнемо в топкій рідині", - розповіла на своїй сторінці в Instagram Ганна Петраускене.

Гори потопають у туманах і снігу: неймовірна краса КарпатГори потопають у туманах і снігу: неймовірна краса КарпатГори потопають у туманах і снігу: неймовірна краса КарпатГори потопають у туманах і снігу: неймовірна краса Карпат

Фото: instagram.com/ep9m555

Також вона розмістила дуже гарне відео з вершини Боржавського хребта і зазначила, що сніг почав йти ще напередодні вихідних.

Користувач Ірина Кириленко розмістила фотографії мальовничої природи Карпат і зазначила, що хотіла побачити гори, але доводиться задовольнятися красивими туманами.

Гори потопають у туманах і снігу: неймовірна краса КарпатГори потопають у туманах і снігу: неймовірна краса КарпатГори потопають у туманах і снігу: неймовірна краса Карпат

Фото: instagram.com/kirilenko2522

Варто відзначити, що раніше ми писали про те, що на півночі України випало стільки снігу, що діти почали ліпити перших сніговиків.

А також розповідали про те, що користувачі в мережі почали розміщувати знімки першого снігу в Україні.

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