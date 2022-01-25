В горсовете Одессы устроили жесткую драку на заседании земельной комиссии (видео)
В Одессе в горсовете произошла драка во время заседания комиссии по вопросам развития пространства, землеустройства и регулирования земельных правоотношений.
Видео потасовки 25 января опубликовано в Telegram-канале Dumskaya.net.
Сотрудники "Муниципальной варты" не пропускали на заседание журналистов и общественников, а также народного депутата и даже некоторых членов комиссии.
Когда же депутат Артем Дмитрук вместе с представителями СМИ все же смог зайти в помещение, драка завязалась в самом зале.
"Дмитруку пришлось бегать по столам и стульям в попытках прорваться на заседание", - говорится в публикации.
Видео: драка в Одесском горсовете 25 января
Как передает УСИ, в результате потасовки есть пострадавшие. На заседании присутствует полиция, а сама трансляция заседания периодически прерывалась.
Видео: в Одесском горсовете произошла драка 25 января
По словам депутата горсовета Жанны Мандриченко, которую также охрана не желала пропускать, она 20-30 минут не могла попасть на заседание, что "не нормально в ХХІ веке".
"Одесский городской совет это открытый избираемый орган. Нечего здесь скрывать. Это все должно быть публично, прозрачно и без потасовок", - возмущается член комиссии.
Мандриченко также назвала нарушением закона попытку не пустить на заседание журналистов.
Несмотря на драки в зале, депутаты все-таки проголосовали за несколько вопросов повестки дня, касающиеся отвода земли юрлицам.
Отмечается, что на заседании переформатированной комиссии планировали рассмотреть скандальный вопрос об отводе участка санатория "Аркадия" на Гагаринском плато.
Ранее сообщалось, что под Киевом депутаты поссовета устроили потасовку, которая закончилось госпитализацией.
Напомним также, перед этим в Бердянске депутаты устроили драку посреди дороги.