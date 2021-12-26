В Бердянске депутаты устроили драку посреди дороги

В Бердянске из-за конфликта на дороге подрались два депутата горсовета и райсовета от разных партий. Инцидент произошел накануне вечером.

По данным правоохранителей, 25 декабря около 21:30 вблизи торгового центра на улице Волонтеров между пассажиром и водителем двух автомобилей произошел конфликт. Мужчина 1975 года рождения нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения.

"Таким образом мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге. Сотрудники полиции установили, что оба участника являются депутатами Бердянского городского и районного советов от разных партий", - говорится в сообщении.

В результате полученных травм потерпевший обратился в больницу с травмами лица.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).